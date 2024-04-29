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13:47, 29 апреля 2024Россия

Россиянка завернулась в саван и легла в гроб у детского тетра

В Старом Осколе девушка завернулась в саван и легла в гроб у детского театра

Кадр: «Публичный Старый Оскол | ПСО» / «ВКонтакте»

В Старом Осколе Белгородской области девушка завернулась в саван и легла в гроб напротив здания местного детского театра. Об этом сообщили в группе «Публичный Старый Оскол» во «ВКонтакте».

В россиянке, решившейся на необычный поступок, узнали выпускницу ГИТИСа Елизавету Коломиец. Она была укрыта тканью с надписью «Занесите меня в театр».

Сотрудники полиции отвезли горожанку в отдел. Предположительно, она таким образом хотела привлечь внимание руководства театра, куда ее не взяли на работу.

До этого жители Саранска заметили плавающие в озере гробы.

В местной дирекции коммунального хозяйства и благоустройства подтвердили обнаружение «деревянных ящиков, по форме напоминающих гробы». Как уточнили представители, они пустые и не представляют опасности.

После распространения видеоролика в сети гробы утилизировали.

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      Анна Щербакова
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