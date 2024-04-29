Россиянка завернулась в саван и легла в гроб у детского тетра

В Старом Осколе девушка завернулась в саван и легла в гроб у детского театра

В Старом Осколе Белгородской области девушка завернулась в саван и легла в гроб напротив здания местного детского театра. Об этом сообщили в группе «Публичный Старый Оскол» во «ВКонтакте».

В россиянке, решившейся на необычный поступок, узнали выпускницу ГИТИСа Елизавету Коломиец. Она была укрыта тканью с надписью «Занесите меня в театр».

Сотрудники полиции отвезли горожанку в отдел. Предположительно, она таким образом хотела привлечь внимание руководства театра, куда ее не взяли на работу.

До этого жители Саранска заметили плавающие в озере гробы.

В местной дирекции коммунального хозяйства и благоустройства подтвердили обнаружение «деревянных ящиков, по форме напоминающих гробы». Как уточнили представители, они пустые и не представляют опасности.

После распространения видеоролика в сети гробы утилизировали.