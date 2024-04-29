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11:03, 29 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно о новом приказе ВСУ из-за наступления российской армии

JT: ВСУ перестали строить оборонные сооружения в районе Авдеевки

Бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) приказали прекратить строительство оборонных сооружений в районе Авдеевки. Об этом стало известно изданию Japan Times, которое ссылается на украинских солдат.

«Ситуация изменилась. Нам сказали не прикасаться к лопатам, а оставаться на местах и ждать приказов. Российская армия атакует и продвигается вперед», — рассказал журналистам один из бойцов ВСУ.

Также издание отмечает, что российская армия добилась успехов, тогда как ВСУ испытывают острую нехватку личного состава.

Ранее агентство Reuters писало, что помощь в размере 61 миллиарда долларов, которую США предоставили Украине, представляет собой «спасательный круг», недостаточный для помощи стране в текущей ситуации.

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      Екатерина Подвигина
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