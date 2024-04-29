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11:41, 29 апреля 2024Силовые структуры

Стало известно о задержании поджигателей вертолета Ка-32 на аэродроме в Москве

ФСБ задержала 5 поджигателей вертолета Ка-32 на московском аэродроме в Остафьево

Фото: Пресс-служба департамента ГОЧСиПБ Москвы / РИА Новости

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) задержала пятерых поджигателей вертолета Ка-32 на московском аэродроме в Остафьево. Об этом стало известно изданию Baza, подробный комментарий по ситуации приводится в Telegram-канале.

Как утверждает издание, по подозрению в поджоге поймали четверых парней и 19-летнюю девушку. Предположительно, все они приехали в Москву из регионов.

Единственная девушка прибыла из Норильска, выяснила Baza.

До этого в столице подожгли вертолет К-32, принадлежащий «Московскому авиационному центру». По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о теракте.

Площадь возгорания составила около 30 квадратных метров, огонь потушили пожарные аэропорта Остафьево.

Воздушное судно было зачехлен, в день инцидента оно находилось на техническом обслуживании. На месте криминалисты обнаружили сумку для сменной обуви, литровую бутылку с запахом горючей жидкости, монтировку, а также колючую проволоку, платок и перчатки.

Информацию о возгорании подтвердил источник телеканала «Звезда», принадлежащего Минобороны России.

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      Анна Щербакова
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