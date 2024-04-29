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23:59, 29 апреля 2024Бывший СССР

Украинский военный рассказал об оскорбившем его ребенке

Солдат ВСУ рассказал об оскорблении со стороны 8-летнего ребенка

Фото: ZOHRA BENSEMRA / Reuters

Восьмилетний ребенок оскорбил солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ), приняв его за сотрудника военкомата. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» и опубликовал соответствующее видео.

На записи солдат рассказал, как после службы зашел в супермаркет. Его заметил восьмилетний ребенок и, приняв за сотрудника территориального центра комплектации (ТЦК), оскорбил матом. Сам мужчина отметил, что «стоял в очереди и никого не трогал».

Ранее во Львовской области произошел инцидент с похищением волонтера. По информации украинской прессы, мужчина возвращался из Польши, вывозил бездомных собак из прифронтовых районов Харьковской области.

Позднее пресс–служба Львовского областного ТЦК назвала законным похищение украинского волонтера пьяными сотрудниками военкомата. Отмечается, что несмотря на опьянение, представители власти осуществляли свою деятельность законно.

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      Евгений Силаев
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