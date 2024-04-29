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16:08, 29 апреля 2024Бывший СССР

В Армении призвали наказать журналиста за обвинения в адрес архиепископа

В Армении потребовали наказать журналиста за «ложный донос» на владыку Баграта
Баграт Галстанян

Баграт Галстанян. Кадр: Davit Chein Spasum / YouTube

В Армении представители общественной инициативы «Тавуш во имя родины» призвали правоохранительные органы привлечь к уголовной ответственности журналиста Давида Левоняна, который назвал архиепископа Баграта Галстаняна «агентом русского КГБ». Об этом сообщает РИА Новости.

«Он обвиняет владыку Баграта в том, что тот является "агентом русского КГБ", "получает миллионы долларов от Кремля", "провоцирует армяно-азербайджанскую войну". Это не что иное, как сообщение об особо тяжком преступлении...», — отмечено в заявлении.

При этом представители «Тавуш во имя родины» согласились, что в самое ближайшее время необходимо либо привлечь к уголовной ответственности самого владыку Баграта, либо считать заявления Левоняна «ложным доносом». Журналист выступил с обвинениями в адрес архиепископа на Youtube-канале поддерживающего правительство издания Civic.

Ранее посол Армении в Европейском союзе Тигран Балаян назвал самоубийственным шагом подрыв российских интересов на Кавказе. По его словам, Ереван не может разорвать тесные связи с Москвой в силу исторических и географических причин.

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      Дмитрий Попов
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