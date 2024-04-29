Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:36, 29 апреля 2024Бывший СССР

В Белоруссии заявили об отсутствии просьбы помочь России в спецоперации

Минобороны Белоруссии: Россия не требовала от республики участия в спецоперации
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россия не требовала от Республики Беларусь помочь в проведении спецоперации на Украине. Об отсутствии таких просьб заявил помощник главы Минобороны Белоруссии Леонид Касинский, его цитирует RT.

По словам генерал-майора, Россия не требовала от соседнего государства помощи и не требовала принять участие в боевых действиях. В отличие от НАТО, РФ не тащит в военные дела партнеров и союзников, добавил он.

«Настолько мощное государство способно, не втягивая кого-то, само решать те вопросы, которые назрели», — пояснил Касинский.

Ранее в Минобороны Белоруссии заявили о планах направить военнослужащих в Россию на курсы по подготовке военных инструкторов. Курсанты отдельно изучат опыт Вооруженных сил (ВС) России, приобретенный при проведении специальной военной операции (СВО), отметили в ведомстве.

По словам замминистра обороны республики Андрея Жука, СВО стала учебником для Вооруженных сил (ВС) Белоруссии, а военнослужащие Российской армии активно передают опыт коллегам. Он добавил, что белорусскую армию особенно интересует опыт российских артиллеристов, танкистов, специалистов по зенитным ракетным установкам и операторов беспилотных летальных аппаратов.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      В НАТО заявили о невозможности пригласить Украину в альянс на саммите в июле

      Стал известен новый глава офиса ВОЗ в России

      Генсек НАТО приехал к Зеленскому с необъявленным визитом. О чем они говорили?

      Названы самые частые травмы россиян на майских праздниках

      Боррель допустил признание странами ЕС Палестины

      В Молдавии напомнили о запрете на ношение георгиевской ленточки

      Обнаружение захоронений мирных жителей в ДНР подтвердили

      Полковник объяснил стратегическое значение взятия под контроль Семеновки

      В Германии предрекли Украине два тяжелых месяца боев

      Названа дата проведения первого судебного заседания по делу главы Гагаузии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше