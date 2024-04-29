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14:45, 29 апреля 2024Россия

В ДНР рассказали о преимуществах взятия Семеновки

Кимаковский: взятие Семеновки поможет усилить давление на ВСУ в Карловке

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Взятие Вооруженными силами России (ВС РФ) села Семеновка под Авдеевкой поможет усилить давление на группировку украинской армии в Карловке. Такое мнение высказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский, его слова приводит ТАСС.

По словам Кимаковского, Семеновка открывает возможность российским бойцам кратно усилить огневое воздействие на группировку Вооруженных сил Украины в районе Карловки, которая теперь станет еще одним крупным очагом сопротивления.

Советник главы ДНР также отметил, что переход под контроль войск РФ Карловки откроет путь на крупные города Селидово и Покровск, в которых базируются ключевые силы ВСУ.

«Взятие Семеновки расширяет плацдарм ВС РФ на существенном участке линии боевого соприкосновения», — подытожил Кимаковский.

О взятии Семеновки в ДНР под контроль Минобороны России сообщило 29 апреля. Российские военные нанесли поражение формированиям 68-й пехотной, 23-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, а также 109-й бригады теробороны и наемников «Иностранного легиона»

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      Екатерина Подвигина
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