В Финляндии запросили поддержку Frontex на границе с Россией

Финляндия попросила Frontex продлить поддержку на границе с Россией до ноября

Финляндия запросила Европейское агентство пограничной и береговой охраны (Frontex) о продлении поддержки на границе с Россией до начала ноября. Об этом сообщил представитель финской пограничной охраны Марко Саарекс, передает ТАСС.

«Мы предложили Frontex, чтобы их пограничники помогали нам в контроле сухопутной границы на востоке страны до конца октября», — отметил он, уточнив, что на данный момент европейское агентство на запрос Финляндии еще не ответило.

Вместе с тем в Финляндии уверены, что Frontex сможет продлить поддержку, которая необходима в условиях неопределенной ситуации на российско-финляндской границе. Frontex помогает финским пограничникам с ноября 2023 года, когда все контрольно-пропускные пункты с финляндской стороны были закрыты, но при этом происходили попытки нелегального пересечения границы.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо призвал Европейский союз помочь стране с пресечением потока мигрантов из России. Он также рассказал о готовящихся изменениях в финляндском законодательстве, которые будут препятствовать пропуску просителей убежища.