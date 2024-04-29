В Китае заявили о безвыходном положении США из-за одного решения России

Sohu: Россия ответила на попытки США конфисковать ее активы

США оказались в безвыходном положении из-за ответа России на попытку конфисковать ее активы. Об этом сообщает китайское издание Sohu.

В публикации говорится, что Россия решила заморозить активы американского банка JPMorgan Chase, увидев, что он «собирается бежать из страны». Отмечается, что это является ответом на политику США в отношении российских активов.

20 апреля Палата представителей США приняла законопроект о конфискации российских активов, допускающий их передачу Украине для восстановления страны.

В свою очередь, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что в случае конфискации замороженных российских активов США ждет жесткий ответ со стороны Москвы.