Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:55, 29 апреля 2024Интернет и СМИ

В Китае заявили о безвыходном положении США из-за одного решения России

Sohu: Россия ответила на попытки США конфисковать ее активы

Фото: Boris Roessler / Globallookpress.com

США оказались в безвыходном положении из-за ответа России на попытку конфисковать ее активы. Об этом сообщает китайское издание Sohu.

В публикации говорится, что Россия решила заморозить активы американского банка JPMorgan Chase, увидев, что он «собирается бежать из страны». Отмечается, что это является ответом на политику США в отношении российских активов.

20 апреля Палата представителей США приняла законопроект о конфискации российских активов, допускающий их передачу Украине для восстановления страны.

В свою очередь, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что в случае конфискации замороженных российских активов США ждет жесткий ответ со стороны Москвы.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Жерара Депардье взяли под стражу в Париже. Десятки женщин обвиняли его в домогательствах и насилии

      В парламенте Грузии произошла потасовка

      Ефимова оценила смену тренера московского «Спартака»

      Появились данные о состоянии Куклачева после инфаркта

      Ким Кардашьян вышла в свет в необычном наряде и разозлила фанатов

      В НАТО заявили о необходимости приоритетной передачи оружия Украине

      В Германии потребовали установить халифат

      Захарова осудила двухсуточный допрос молдаван на границе с Литвой

      Генсек НАТО приехал в Киев с необъявленным визитом

      «Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов» и догнал лидирующий в РПЛ «Зенит»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше