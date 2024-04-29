В МИД РФ раскритиковали задержание российского автобуса в Литве

Захарова отреагировала на информацию о задержании в Литве автобуса из Петербурга

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала задержание автобуса из Петербурга в Литве, назвав это унижением человеческого достоинства. Об этом она сообщила у себя в Telegram-канале.

По ее словам, «цивилизованные» страны в ОБСЕ и Совете Европы не увидят ничего предосудительного в таком поступке и не зафиксируют «издевательства над здравым смыслом». «Права человека для них — вещь абстрактная и применяться должна исключительно в пользу интересов жителей "прекрасного сада"», — заключила представитель МИД.

Ранее автобус рейса «Санкт-Петербург — Тирасполь» с гражданами Молдовы остановили на границе с Литвой. По словам пассажиров, литовские таможенники начали задавать им вопросы про принадлежность Крыма, про российскую спецоперацию на Украине, а некоторых проверяли на детекторе лжи. По итогам этих проверок были «отсеяны» 17 человек.