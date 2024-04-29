Полиция Молдавии: ношение георгиевской ленты запрещено законом

В преддверии 9 мая власти Молдавии напомнили, что в стране действует запрет на ношение георгиевской ленточки. Об этом со ссылкой на главу полиции Молдавии Виорела Чернэуцану сообщает РИА Новости.

Чернэуцану подчеркнул, что данный запрет — это действующая норма, прописанная в законодательстве Молдавии. Он также напомнил, что в настоящее время запрещена продажа, хранение, производство и ношение «двухцветной ленты, которая является символом агрессии».

Ранее президент Молдавии Майя Санду призвала жителей Кишинева праздновать 9 мая День Европы. «Приглашаем всех вас с семьей и друзьями вместе отпраздновать День Европы на площади Великого национального собрания на мероприятии, организованном правительством Республики Молдова в сотрудничестве с делегацией Европейского союз», — говорится в ее публикации в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).