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14:55, 29 апреля 2024Из жизни

В Московском зоопарке панд выпустили в уличный вольер

В Московском зоопарке панда Катюша отказалась выходить в уличный вольер

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

В Московском зоопарке панда Катюша отказалась выходить в уличный вольер. Об этом сообщает РИА Новости.

Сотрудники зоопарка впервые открыли уличный вольер для Катюши, но она по-прежнему осталась спать в закрытом вольере. Однако, ее мать — панда Диндин — сразу вышла на улицу.

В марте сообщалось, что панду Катюшу из Московского зоопарка переселили в большой вольер в павильоне «Фауна Китая». До этого панда вместе с матерью находилась в небольшом неэкспозиционном помещении, оборудованном для родов и первых месяцев жизни животных. Когда Катюша окрепла и стала активно ходить и играть, ее выпустили в большой вольер. Тогда мэр Москвы Сергей Собянин рассказал журналистам, что вольер полностью безопасен для маленькой панды. В нем есть деревянные конструкции для лазания и отдыха и небольшой бассейн.

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      Анна Габай
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