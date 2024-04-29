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21:31, 29 апреля 2024Силовые структуры

В Москве раскрыли убийство 12-летней давности

Прокуратура Москвы: раскрыто совершенное в 2012 году убийство 29-летней девушки

Фото: Прокуратура Москвы

Завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства девушки, совершенного в 2012 году. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Трагедия произошла 1 января 2012 года. В Измайловском лесопарке было обнаружено тело 29-летней девушки со следами насильственной смерти. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», однако по горячим следам подозреваемого задержать не удалось.

Несмотря на это, расследование продолжалось. Результаты экспертизы установили, что на теле жертвы присутствуют следы 61-летнего ранее судимого мужчины. Его задержали.

«Он был задержан и показал, что в новогоднюю ночь познакомился с женщиной, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он пришел с ней в парк, где произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый избил пострадавшую и задушил», — рассказали в прокуратуре.

На время следствия подозреваемого заключили в СИЗО.

Ранее Венгеровский районный суд Новосибирской области приговорил к десяти годам лишения свободы 30-летнего местного жителя за поджог сестры свой сожительницы во время ссоры. Его признали виновным в покушении на убийство, совершенное с особой жестокостью.

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      Евгений Силаев
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