Sputnik: в парламенте Грузии произошла потасовка из-за закона об иноагентах

На заседании юридического комитета парламента Грузии произошла потасовка между депутатами во время рассмотрения законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» во втором чтении. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Sputnik Грузия».

«На заседании юридического комитета между оппозицией и властями постоянно происходят перепалки. Доходит и до метания различными предметами», — передается в сообщении журналистов.

Помимо прочего оппозиционный депутат Хатия Деканоидзе, ранее входившая в «Единое национальное движение» бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, а также возглавлявшая Национальную полицию Украины, бросила бутылки в представителя правящей коалиции Гурама Мачарашвили. Он обвинил Деканоидзе «в продаже своей страны вместе с Саакашвили ради должности в другом государстве».

В результате потасовок из зала заседания были удалены восемь депутатов, представляющих оппозиционные силы. Они требуют прекратить рассмотрение законопроекта об иноагентах, который, по их словам, препятствует интеграции Грузии в Европейский союз.

Ранее сообщалось, что в парламенте Грузии были усилены меры безопасности. Рассмотрение законопроекта об иноагентах проходит на фоне протестов в грузинской столице. Законопроект, принятый парламентом Грузии 17 апреля в первом чтении, предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ, если 20 процентов их годового дохода представляют собой поступления из-за рубежа, но не вводит для них каких-либо ограничений.