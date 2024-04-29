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19:53, 29 апреля 2024Россия

В Совете Федерации заявили о риске прямого столкновения с НАТО

Сенатор Пушков: НАТО может перейти к стратегии прямого столкновения с Россией
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

НАТО переходит к новой стратегии, которая повышает риски прямого столкновения альянса с Россией. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Западный альянс переходит к новой фазе конфронтации с Россией. Она может привести к ее переходу от опосредованной войны в прямое военное столкновение между НАТО и Россией. Провал украинского контрнаступления (...) привел к активизации военной поддержки Украины», — рассказал политик.

Пушков также подчеркнул, что сейчас в рамках Североатлантического альянса даже рассматривается подготовка стран-членов к формам прямого участия в боевых действиях. Сенатор резюмировал, что сейчас в странах Запада одерживает успех «партия войны».

Ранее Пушков обратился к главе МИД Франции Стефану Сежурне, призвав его не придумывать ложные страхи, говоря об опасности победы России. По его словам, ударом по экономике ЕС будет не победа России на Украине, а продолжение нынешней политики санкций при растущих затратах на поддержку Киева.

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      Максим Габриелян
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