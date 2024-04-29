В США объяснили отзыв танков Abrams с передовой на Украине

В США связали отзыв Abrams с передовой на Украине со страхом перед ударами РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отводят танки M1A1 Abrams с передовой, поскольку они являются уязвимой целью для ударов российских войск. Об этом рассказали в американском издании Military Watch Magazine.

«Украинская армия отозвала свои танки M1A1 Abrams с передовых позиций из-за опасений по поводу их уязвимости к российским ударам», — отмечено в публикации, в которой указывают на эффективные действия российских беспилотников и систем наведения.

Авторы также связали решение отвести танки с линии соприкосновения с тяжелыми потерями, которые несут ВСУ с февраля. Отмечается, что не менее пяти из поставленных 31 танка были уничтожены, а еще несколько боевых машин были выведены из строя.

Ранее Министерство обороны России опубликовало первые кадры танка Abrams, эвакуированного на авдеевском направлении.