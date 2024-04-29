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22:40, 29 апреля 2024Мир

В США заявили о получении Украиной военной помощи

Представитель Белого дома Жан-Пьер: Украина уже получает военную помощь от США

Фото: JONATHAN ERNST / Reuters

Украина уже начала получать военную помощь, которую Вашингтон анонсировал. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, чьи слова приводит РИА Новости.

«Помощь на Украину идет. Они в настоящее время получают эту поддержку в безопасности», — сказала представитель Белого дома.

Ранее сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский считал риски для страны «фигней». По словам бывшего украинского генпрокурора Юрия Луценко, он рассчитывал на «артистические способности» при общении с иностранными лидерами.

24 апреля президент США Джо Байден подписал одобренный Конгрессом законопроект о выделении Украине и другим союзникам военной помощи, в рамках которого Киев получит порядка 61 миллиарда долларов. Против этого проголосовали 18 американских сенаторов. Отмечается, что 15 из них являются членами Республиканской партии США.

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      Евгений Силаев
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