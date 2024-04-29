В Турции рассказали о согласовании сроков визита Путина

РИА Новости: сроки визита президента Путина в Турцию до сих пор не согласовали

В Турции ожидают приезда президента России Владимира Путина в ближайшее время, но согласовать даты визита сторонам пока не удалось. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

«Пока ничего конкретного, надеемся, что в ближайшее время прояснится», — приводит агентство слова своего собеседника.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил договоренность о визите Путина. Он также отметил, что часто проводит телефонные переговоры с российским коллегой. Эрдоган подчеркнул, что дата визита Путина в Турцию пока не определена. «Я верю, что этот вопрос прояснится как можно скорее», — заключил турецкий лидер.