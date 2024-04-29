Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:09, 29 апреля 2024Бывший СССР

В украинской армии признали превосходство России

El Pais: солдаты ВСУ признали превосходство армии РФ на Авдеевском направлении
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Efrem Lukatsky / АР

В украинской армии признали превосходство России. Об этом заявили солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Авдеевском направлении, их слова приводит El Pais.

Авторы статьи отмечают, что российские солдаты продемонстрировали высокую способность к обучению и адаптации на поле боя, как в тактическом, так и в технологическом плане. Особенно беспокоит скачок, который Россия сделала в сфере вооружений, пояснил командующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи.

До 2023 года Украина лидировала в области адаптации гражданских беспилотников к боевым действиям, однако сейчас ситуация изменилась вплоть до доминирования России. Иранские БПЛА Shahed, использование которых приписывают силам РФ, были улучшены — они стали быстрее и стали способны нести 90-килограммовый заряд взрывчатого вещества и камеру, которая передает изображения на базу. Вместе с тем армия России взяла на вооружение новые системы радиоэлектронной борьбы, которые отклоняют траекторию американских ракет Himars.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Какое оружие есть у Украины: самолеты, вертолеты, танки и оружие Запада у ВСУ
Какое оружие есть у Украины:самолеты, вертолеты, танки и оружие Запада у ВСУ
22 октября 2022

Экс-разведчик США Скотт Риттер упрекнул президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот скрывает от граждан успехи российских войск в зоне проведения спецоперации. По его словам, глава государства не сообщает украинцам о продвижении армии России. «Россияне наступают везде, берут города и села. На поле боя сейчас нет такого места, где они бы не продвигались вперед», — заявил экс-разведчик.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      В Карачаево-Черкесии уничтожили пятерых боевиков после нападения на наряд ДПС. В перестрелке погибли полицейские

      Пересильд сравнили с Моникой Беллуччи из-за черного парика

      В украинской армии признали превосходство России

      Овечкин отреагировал на вылет «Вашингтона» из плей-офф НХЛ

      Шансы Молдавии и Украины вступить в ЕС решили оценивать отдельно

      Стало известно о новом приказе ВСУ из-за наступления российской армии

      В США кошка запрыгнула в коробку и улетела посылкой через Amazon

      В Москве трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа

      Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области рекордно вырос

      Сборная России по боксу выиграла медальный зачет чемпионата Европы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше