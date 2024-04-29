El Pais: солдаты ВСУ признали превосходство армии РФ на Авдеевском направлении

В украинской армии признали превосходство России. Об этом заявили солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Авдеевском направлении, их слова приводит El Pais.

Авторы статьи отмечают, что российские солдаты продемонстрировали высокую способность к обучению и адаптации на поле боя, как в тактическом, так и в технологическом плане. Особенно беспокоит скачок, который Россия сделала в сфере вооружений, пояснил командующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи.

До 2023 года Украина лидировала в области адаптации гражданских беспилотников к боевым действиям, однако сейчас ситуация изменилась вплоть до доминирования России. Иранские БПЛА Shahed, использование которых приписывают силам РФ, были улучшены — они стали быстрее и стали способны нести 90-килограммовый заряд взрывчатого вещества и камеру, которая передает изображения на базу. Вместе с тем армия России взяла на вооружение новые системы радиоэлектронной борьбы, которые отклоняют траекторию американских ракет Himars.

Экс-разведчик США Скотт Риттер упрекнул президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот скрывает от граждан успехи российских войск в зоне проведения спецоперации. По его словам, глава государства не сообщает украинцам о продвижении армии России. «Россияне наступают везде, берут города и села. На поле боя сейчас нет такого места, где они бы не продвигались вперед», — заявил экс-разведчик.