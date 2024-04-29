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18:54, 29 апреля 2024Мир

В России отреагировали на необъявленный визит генсека НАТО в Киев

Депутат Журова: удивляет, что НАТО не призывает Киев к мирным переговорам

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP

Удивительно, что в НАТО продолжают хотеть решить украинский конфликт на поле боя, а не призывают Киев сесть за стол переговоров с Москвой, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так в беседе с «Лентой.ру» она отреагировала на заявления генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сделанные во время его необъявленного визита в Киев.

«Это все удивляет. То есть они хотят выполнять какие-то обязательства, но не хотят все это решать миром, хотя это было бы правильно», — высказалась Журова.

Ранее Столтенберг приехал на Украину с необъявленным визитом. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и провел с ним совместную пресс-конференцию. В рамках визита генсек НАТО заявил, что страны альянса не выполнили своих обещаний за последние месяцы. «Но теперь я уверен, что все изменится», — заверил он.

Столтенберг также предположил, что Украина сможет изменить ситуацию на поле боя, однако подчеркнул, что для этого европейские союзники и США должны выполнить свои обещания.

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      Варвара Кошечкина
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