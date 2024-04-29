В России отреагировали на необъявленный визит генсека НАТО в Киев

Депутат Журова: удивляет, что НАТО не призывает Киев к мирным переговорам

Удивительно, что в НАТО продолжают хотеть решить украинский конфликт на поле боя, а не призывают Киев сесть за стол переговоров с Москвой, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так в беседе с «Лентой.ру» она отреагировала на заявления генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сделанные во время его необъявленного визита в Киев.

«Это все удивляет. То есть они хотят выполнять какие-то обязательства, но не хотят все это решать миром, хотя это было бы правильно», — высказалась Журова.

Ранее Столтенберг приехал на Украину с необъявленным визитом. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и провел с ним совместную пресс-конференцию. В рамках визита генсек НАТО заявил, что страны альянса не выполнили своих обещаний за последние месяцы. «Но теперь я уверен, что все изменится», — заверил он.

Столтенберг также предположил, что Украина сможет изменить ситуацию на поле боя, однако подчеркнул, что для этого европейские союзники и США должны выполнить свои обещания.