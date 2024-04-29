Внешность 61-летнего Тома Круза на фото со съемок фильма смутила фанатов

Американский актер, режиссер и продюсер Том Круз принял участие в съемках фильма «Миссия невыполнима 8» в Великобритании и смутил фанатов. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

На размещенных снимках 61-летний артист запечатлен на мотоцикле. На нем бежевые брюки, белая рубашка, коричневая кожаная куртка и перчатки в тон.

Читатели издания портала оказались смущены внешностью знаменитости, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Я не согласен с тем фактом, что его лицо стареет. Возможно, косметическая процедура прошла не так хорошо, как должна была пройти», «Красивейшая внешность Тома исчезла», «Его лицо ужасно», «Здравствуйте, ботокс», «Его красота пропала. Не думаю, что он решится на пластику. Визажисты многое могут», «Он уже староват для боевиков», — писали они.

Ранее сообщалось, что гонконгский актер и режиссер Джеки Чан оправдался за внешний вид на фото с пресс-конференции. Тогда 70-летний герой боевиков рассказал, что снимки с мероприятия в провинции Сычуань, Китай, обеспокоили его друзей. По его словам, ему пришлось отрастить седые волосы и бороду для роли в новом фильме.