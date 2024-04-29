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13:14, 29 апреля 2024Силовые структуры

Водителя Mercedes объявили в розыск из-за выстрела в центре Петербурга

78.ru: вооруженного водителя Mercedes объявили в розыск за стрельбу в Петербурге
СюжетСтрельба в Санкт-Петербурге

Фото: GSRiboldi / Shutterstock / Fotodom

В Санкт-Петербурге разыскивают вооруженного водителя Mercedes из-за стрельбы в центре города. Об этом сообщил 78.ru.

Как выяснил телеканал, накануне в полицию обратился мужчина, который рассказал о дорожном конфликте, произошедшем на Литовском проспекте. По его данным, один из участников стычки достал травматический пистолет и открыл из него огонь.

Правоохранители установили, что предполагаемому преступнику 26 лет, он живет на Сиреневом бульваре. На его иномарку было выписано 52 штрафа.

Он имеет зарегистрированное оружие Grand Power, именно из него автомобилист и выстрелил в воздух. На петербуржца была составлена ориентировка.

Ранее сообщалось, что в Петербурге возбудили уголовное дело о покушении на фельдшера скорой помощи после стрельбы по сотрудникам полиции на Английском проспекте.

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      Анна Щербакова
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