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06:13, 29 апреля 2024Бывший СССР

Бойцам ВСУ пришлось бросить лопаты из-за наступления российских войск

The Japan Times: солдатам ВСУ приказали бросить лопаты из-за наступления России

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Украинским военным пришлось отложить строительство оборонительных сооружений из-за наступления российских сил. Об этом сообщает The Japan Times со ссылкой на бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его словам, солдатам приказали бросить лопаты и ждать дальнейших указаний. «Россияне атакуют и продвигаются», — рассказал военнослужащий.

Издание указало, что хотя выделение США нового пакета военной помощи Украине помогло разблокировать поставки необходимого вооружения для ВСУ, российская армия продолжает добиваться успехов на поле боя.

Ранее главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский признал, что обстановка на фронте сложная и имеет тенденцию к обострению.

24 апреля президент США Джо Байден подписал одобренный Конгрессом законопроект о выделении Украине и другим союзникам военной помощи, в рамках которого Киев получит порядка 61 миллиарда долларов.

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      Марина Совина
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