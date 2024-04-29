ВСУ нанесли 40 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли 40 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Уточняется, что днем ВСУ нанесли 21 артиллерийский удар по населенным пунктам левого берега Днепра ВСУ, а ночью — еще 19. В результате от обстрелов пострадали Каховка, Днепряны, Алешки, Новая Каховка, Новая Маячка и Великая Лепетиха. Двое жители Днепрян не выжили, также ранения получили два человека в Каховке и в Новой Каховке.

Ранее сообщалось, что в подконтрольном ВСУ Херсоне также произошли взрывы, при этом в городе и подконтрольной ВСУ части Херсонской области объявлений воздушной тревоги не было.