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00:38, 29 апреля 2024Бывший СССР

В подполье рассказали об ударе в районе железнодорожного узла под Харьковом

Подполье: ВС России ударили по крупному железнодорожному узлу под Харьковом

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли удар по поселку городского типа Боровая Харьковской области, где находится крупный железнодорожный узел и распределяют технику, боеприпасы и личный состав Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он отметил, что удар был нанесен около 22:30.

Ранее российские войска уничтожили четырнадцать иностранных наемников, ударив по Николаеву. До этого Лебедев сообщал, что Российская армия нанесла удар по электроподстанции в Харькове. Кроме того, в начале апреля ВС России ударили по району железнодорожного вокзала в городе Никополь Днепропетровской области Украины.

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      Марина Совина
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