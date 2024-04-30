Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:24, 30 апреля 2024Мир

Байден призвал Конгресс ужесточить контроль за оборотом оружия

Байден на фоне стрельбы в городе Шарлотт призвал ужесточить контроль за оружием
СюжетСтрельба в США

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Президент США Джо Байден призвал Конгресс ужесточить контроль за оборотом огнестрельного оружия. Его заявление опубликовано на сайте Белого дома.

Призыв американского лидера прозвучал на фоне стрельбы в городе Шарлотт. В результате четверо правоохранителей не выжили. «Мы должны сделать больше для защиты наших сотрудников правоохранительных органов. Это означает их финансирование… И это означает принятие дополнительных мер для борьбы с бичом насилия с применением огнестрельного оружия», — сказано в заявлении Байдена.

Новые меры предполагают, в частности, запретит штурмового оружия и магазинов увеличенной емкости, требования по безопасному хранению оружия.

В 2023 году сообщалось, что США достигли определенного антирекорда по числу случаев массовой стрельбы, показатель за август превысил статистику предыдущих лет. Наибольшее число эпизодов произошли во время пребывания Джо Байдена на посту президента. За 227 дней 2023 года произошло 443 случая массовой стрельбы в 41 штате и столичном округе Колумбия, отмечалось в статистическом отчете.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гончарова
      Обсудить
      Последние новости

      Рогов заявил о попытке ВСУ атаковать Крым ракетами ATACMS. Перед этим сообщалось о серии громких взрывов в небе

      Быстрое отступление ВСУ из Очеретино вызвало дискуссии на Украине

      ВСУ атаковали «Газель» в Белгородской области

      В Подмосковье загорелся склад

      На Украине предложили ограничить работу Telegram

      Тактаров предложил устроить выступающему в России иностранному футболисту темную

      В НАТО оценили шансы нападения России на альянс

      Люди начали собираться у мемориала у «Крокус Сити Холла»

      Молдавский оппозиционер уличил Санду в желании сделать страну полигоном ЕС

      Утерянные тома братьев Гримм нашли в Польше

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше