Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:22, 30 апреля 2024Мир

Доклад экспертов о применении северокорейской ракеты в Харькове назвали фейковым

Доклад экспертов о применении ракеты КНДР в Харькове назвали фейковым

Фото: Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Западные СМИ цитируют фейковый доклад экспертов, приглашенных Киевом на Украину. В документе утверждается, что при ударе по Харькову якобы использовалась северокорейская ракета, рассказал РИА Новости источник в ООН.

По его словам, специалисты высказали частное мнение и не уполномочены проводить экспертизы по боеприпасам.

Ранее Reuters опубликовало материал со ссылкой на некий «доклад», который трое экспертов якобы предоставили санкционному комитету Совбезу ООН. В нем сказано, что «обломки, собранные от ракеты, упавшей в Харькове 2 января 2024 года, принадлежит ракете КНДР».

«Доклад фейковый. Группа экспертов никакого доклада не представляла в СБ ООН», — отметил собеседник агентства.

По его словам, ежегодный отчет группы экспертов уже был ранее представлен в Совбез. При этом «больше никаких докладов не предполагалось».

В начале января сообщалось, что по военным объектам Украины были нанесены массированные удары беспилотниками и крылатыми ракетами. Также подчеркивалось, что было выпущено рекордное количество гиперзвуковых ракет «Кинжал» в ходе удара по Киеву.

В этот же день, 2 января, стало известно о взрывах в Харькове и Кропивницком в Кировоградской области. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики, на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      США заявили, что завершение конфликта на Украине зависит от Путина. Они назвали три основных принципа для переговоров

      В Белом доме усомнились в будущем вступлении Украины в НАТО

      Российская исполнительница разбила телефоны поклонников

      Будущее американского корабля Starliner осталось под вопросом

      Премьер Грузии оценил вероятность революции в стране

      Доклад экспертов о применении северокорейской ракеты в Харькове назвали фейковым

      В ООН высказались об убийствах Украиной российских журналистов

      Украинский военный рассказал об оскорбившем его ребенке

      Стало известно о планах США запретить импорт обогащенного урана из России

      Нетаньяху попросил Байдена помочь предотвратить выдачу ордеров МУС на арест

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше