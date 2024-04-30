Доклад экспертов о применении северокорейской ракеты в Харькове назвали фейковым

Доклад экспертов о применении ракеты КНДР в Харькове назвали фейковым

Западные СМИ цитируют фейковый доклад экспертов, приглашенных Киевом на Украину. В документе утверждается, что при ударе по Харькову якобы использовалась северокорейская ракета, рассказал РИА Новости источник в ООН.

По его словам, специалисты высказали частное мнение и не уполномочены проводить экспертизы по боеприпасам.

Ранее Reuters опубликовало материал со ссылкой на некий «доклад», который трое экспертов якобы предоставили санкционному комитету Совбезу ООН. В нем сказано, что «обломки, собранные от ракеты, упавшей в Харькове 2 января 2024 года, принадлежит ракете КНДР».

«Доклад фейковый. Группа экспертов никакого доклада не представляла в СБ ООН», — отметил собеседник агентства.

По его словам, ежегодный отчет группы экспертов уже был ранее представлен в Совбез. При этом «больше никаких докладов не предполагалось».

В начале января сообщалось, что по военным объектам Украины были нанесены массированные удары беспилотниками и крылатыми ракетами. Также подчеркивалось, что было выпущено рекордное количество гиперзвуковых ракет «Кинжал» в ходе удара по Киеву.

В этот же день, 2 января, стало известно о взрывах в Харькове и Кропивницком в Кировоградской области. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики, на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.