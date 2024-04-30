Ми-35М ударил ракетами по опорным пунктам и живой силе ВСУ

Минобороны РФ: экипаж вертолета Ми-35М поразил подразделения ВСУ

Экипаж российского вертолета Ми-35М успешно поразил живую силу, боевую технику и опорные пункты ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ

Группировка войск «Центр» нанесла удар по подразделениям украинской армии неуправляемыми авиационными ракетами, уточнили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что удар наносился по заданным координатам. После операции экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.

Ранее австрийский военный аналитик Франц-Штефан Гади назвал сроки обрушения украинского фронта. «Угроза частичного развала украинской линии фронта в 2024 году реальна», — говорит Гади.