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10:02, 30 апреля 2024Бывший СССР

Ми-35М ударил ракетами по опорным пунктам и живой силе ВСУ

Минобороны РФ: экипаж вертолета Ми-35М поразил подразделения ВСУ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Экипаж российского вертолета Ми-35М успешно поразил живую силу, боевую технику и опорные пункты ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ

Группировка войск «Центр» нанесла удар по подразделениям украинской армии неуправляемыми авиационными ракетами, уточнили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что удар наносился по заданным координатам. После операции экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.

Ранее австрийский военный аналитик Франц-Штефан Гади назвал сроки обрушения украинского фронта. «Угроза частичного развала украинской линии фронта в 2024 году реальна», — говорит Гади.

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      Александра Лисица
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