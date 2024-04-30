На Западе назвали сроки обрушения украинского фронта

Военный аналитик Гади: частичный развал украинского фронта в 2024 году реален

Уже в этом году атаки российской армии могут привести к частичному развалу украинского фронта, считает австрийский военный аналитик Франц-Штефан Гади. Сроки обрушения украинского фронта он назвал в беседе с The Wall Street Journal.

По его словам, недавние потери ВСУ к западу от Авдеевки обнажили уязвимость Украины, обусловленную несколькими месяцами перебоев с поставкой помощи от союзников и трудностями с мобилизацией. «Угроза частичного развала украинской линии фронта в 2024 году реальна», — говорит Гади.

Украинские военные, по мнению Гади, сдают позиции и теряют, отчаянно ожидая помощи от США, в то время как Россия наращивает успехи, заняв за последнюю неделю уже несколько деревень.

Ранее директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что после сдачи позиций в районе Очертино украинской стороне будет сложно остановить наступление ВС России на запад. По словам Бортника, захват Авдеевки постепенно превращается в тактический кризис для ВСУ.