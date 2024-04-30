Над российским регионом сбили украинский беспилотник

Минобороны России: над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Над Белгородской областью российские военные сбили украинский беспилотник. Об этом в Telegram сообщило Министерство обороны России.

В ведомстве рассказали, что попытка совершения Киевом террористической атаки с применением дрона была пресечена 30 апреля около 12:00.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — уточнили в Минобороны России.

Утром 30 апреля в Белгородской области была объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Он также призвал население укрыться в помещениях без окон или других безопасных местах.