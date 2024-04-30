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14:52, 30 апреля 2024Россия

Пенсионеру из Латвии с ошибкой в документах одобрили ВНЖ России

83-летнему пенсионеру из Латвии одобрили ВНЖ РФ, несмотря на ошибки документах

Пенсионеру из Латвии одобрили вид на жительство (ВНЖ) РФ, несмотря на ошибки в документах. Об этом «Известиям» заявил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Отмечается, что 83-летний Александр Дмитриев переехал в Россию для воссоединения с семьей. Мельников выразил благодарность журналистам, которые внимательно следили за этой историей и освещали ее, а также руководству Министерства внутренних дел (МВД), которое включилось в этот процесс.

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По его словам, получить ВНЖ мужчина сможет получить уже 2 мая в УФМС России по Москве.

Ранее сообщалось, что сбежавшего из Латвии в Москву Александра Дмитриева захотели депортировать из России из-за указанной в его паспорте фамилии. После распада СССР пенсионер остался жить в прибалтийской стране.

Мужчине, который практически не слышит без слухового аппарата и полностью ослеп на один глаз, отказывали в медпомощи в Латвии.

Пенсионер смог приехать в столицу уже после начала спецоперации, однако в МФЦ ему отказали в справке для ВНЖ, Проблема возникла из-за того, что в его паспорте указана фамилия Димитриевс, а в документах сына — Дмитриев.

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      Фариза Бацазова
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