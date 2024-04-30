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02:38, 30 апреля 2024Экономика

Российские банки лишатся важного источника заработка на россиянах

Экономист Ферапонтов: переводы между своими счетами станут бесплатными с мая

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

В мае россияне получат возможность переводить между своими счетами до 30 миллионов рублей без комиссии. Об этом сообщил экономист, старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов в интервью агентству «Прайм».

По его словам, раньше переместить между своими счетами сумму более 300 тысяч рублей было проблематично даже при помощи банкоматов. Более того, этот метод не является безопасным.

Теперь же банки лишатся важного источника заработка. «Конечно, в первую очередь от нововведений выигрывает именно клиент — его потенциальные суммы операций вырастают вместе с лимитом», — пояснил Ферапонтов.

Экономист подчеркнул, что нововведение упростит сделки по покупке недвижимости. Для этого больше не придется снимать наличные средства, заключил эксперт.

По словам замминистра финансов Ивана Чебескова, в Минфине планируют обсудить исключение из программы льготной ипотеки семей с высокими доходами. К богатым семьям отнесут тех, кто может без господдержки оплачивать рыночную ставку. Изменение могут внедрить в качестве дополнительного условия для оформления льготной ипотеки — возможность взять кредит с государственной поддержкой будет зависеть от уровня дохода заемщиков.

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      Евгений Силаев
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