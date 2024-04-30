Украина провела переговоры с США по гарантиям безопасности для Киева

Украина провела третий раунд переговоров с США по гарантиям безопасности

Украинские власти и Соединенные Штаты провели третий раунд переговоров по гарантиям безопасности для Киева. Об этом рассказали в офисе Владимира Зеленского, пишет РИА Новости.

«Руководитель офиса главы государства Андрей Ермак провел третий раунд переговоров с США по подготовке к заключению двустороннего соглашения по безопасности», — сказано в заявлении.

Стороны, говоря о тексте проекта соглашения, подчеркнули большой прогресс по согласованию главных положений документа. Также был скорректирован алгоритм дальнейших действий.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Киев и Вашингтон работают над договором в области безопасности, которое должно стать «самым сильным» из всех двусторонних соглашений Украины с другими странами. По его словам, в документе будут зафиксированы условия военной и финансовой поддержки Украины на следующие десять лет.

В свою очередь, в Совфеде заявили, что переговоры Украины и США ведут человечество к многолетнему противостоянию.