В Германии указали на не связанную с нехваткой оружия критическую проблему ВСУ

Bild: ВСУ не хватает подготовленных солдат, мобилизовано лишь 15% мужчин

Немецкое издание Bild указало на критическую проблему Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте, не связанную с нехваткой вооружений. По словам журналиста Юлиана Репке, на передовой не хватает подготовленных солдат.

«Несмотря на теоретическую всеобщую мобилизацию, Украина в настоящее время имеет под ружьем лишь 15 процентов трудоспособных мужчин», — уточнил военный обозреватель.

Издание приводит слова одного из украинских морпехов о том, что президент Украины Владимир Зеленский слишком долго откладывал мобилизацию. Теперь, когда Запад активизировал поставки техники и оружия, в ВСУ нет военнослужащих, которые обучены этим пользоваться.

Немецкие аналитики также критически оценивают последствия мобилизации на Украине. По их мнению, она идет слишком медленно, ограниченно и избирательно.

Как уточнил в комментарии Bild эксперт Европейского союза (ЕС) по обороне Родерих Кизеветтер, большой дилеммой для Киева является справедливая мобилизация, такую систему властям пока не удалось выстроить.

Специалист добавил, что хорошо обученные и наиболее опытные солдаты участвуют в боевых действиях почти непрерывно в течение двух лет. «Многие украинские солдаты абсолютно измотаны, поскольку периоды отдыха и восстановления невозможны из-за нехватки личного состава. Это снижает боевую ценность и моральный дух», — сказал он.

Ранее бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что бойцы ВСУ сильно недовольны нехваткой личного состава в зоне боевых действий и обвиняют в этом украинских политиков. По его мнению, украинскую армию может не спасти и повальная мобилизация, так как новых людей необходимо долго обучать.

