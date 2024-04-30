В Раде рассказали о подготовке выехавших в Польшу украинцев к службе в ВСУ

Депутат Рады Камельчук: в Польше готовят отряды ВСУ из выехавших украинцев

Депутат Верховной Рады Юрий Камельчук в эфире «Новости Live» рассказал о том, что в Польше создают подразделения для подготовки к службе в Вооруженных силах Украины (ВСУ) выехавших из страны мужчин. Его слова приводит РИА Новости.

Парламентарий отметил, что среди таких людей есть мотивированные, готовые вернуться на родину и вступить в ряды армии, однако они хотят пройти обучение в хороших условиях за границей.

«Это уже делается по инициативе определенного руководства морпехов, которые в Польше готовят небольшие подразделения на отдельных базах, и они будут приезжать на Украину», — уточнил Камельчук.

Он пояснил, что пока речь идет не о тысячах, но о сотнях уехавших. Таких украинцев рекрутируют в Польше в том числе через религиозные общины.

Ранее сообщалось, что Польша готова помочь властям Украины вернуть на родину мужчин призывного возраста. По мнению главы Минобороны Польши Владислава Косиняк-Камыша, украинцы могут утратить право находиться за границей по истечении срока действия их паспорта.

