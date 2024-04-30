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21:47, 30 апреля 2024Мир

В Совфеде высмеяли рассуждения Пентагона о возможности милитаризации Луны

Сенатор Пушков назвал забавным заявление Пентагона о милитаризации Луны

Фото: Pixabay

Член Совета Федерации России Алексей Пушков в своем Telegram-канале высмеял слова помощника главы Пентагона по вопросам политики в космическом пространстве Джона Пламба, который порассуждал о возможности милитаризации Луны.

«Довольно забавно читать о возможности или невозможности милитаризации Луны в условиях, когда США вот уже 55 лет не могут туда вернуться, если они вообще там были», — заявил сенатор.

Он также счел смешным обсуждение «защиты логистических цепочек» на всем протяжении расстояния до Луны, напомнив, что ни США, ни какая либо другая страна пока не колонизировала единственный естественный спутник Земли. Пушков также напомнил, что даже изобретенный американцами искусственный интеллект признал снимки астронавтов на Луне фейковыми, отметив, что Соединенным Штатам еще далеко до ее реального освоения.

Ранее представитель Минобороны США рассказал, что не верит в возможность милитаризации Луны. По его словам, защита логистических цепочек на всем расстоянии до Луны «не представляется достижимой».

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      Марина Совина
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