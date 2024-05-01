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12:54, 1 мая 2024Бывший СССР

На Украине захотели легализовать ЧВК

В Верховной Раде предложили легализовать ЧВК на Украине

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На Украине захотели легализовать частные военные компании (ЧВК). Соответствующий законопроект опубликован на сайте Верховной Рады.

В проекте закона «О международных оборонных компаниях» говорится, что украинские ЧВК будут действовать исключительно за границей. Однако их регистрация будет происходить на Украине, они также будут обязаны платить налоги в стране.

Ранее стало известно, что Украина может нанять иностранных пилотов, состоящих в ЧВК США и Канады, для пилотирования истребителей F-16.

До этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сравнил Украину с ЧВК, так как она, по его словам, воюет ради выгоды Запада и с помощью западного оружия.

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      Мария Рюрикова
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