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10:52, 1 мая 2024Спорт

Назван способ получить рельефное тело с помощью стула

Фото: Szabolcs Toth / Unsplash

Фитнес-тренер Морит Саммер назвала способ получить рельефное тело, выполняя упражнения с помощью стула. Ее слова приводит Men Today.

Саммер заявила, что подобные упражнения рекомендуются начинающим, которые пока не до конца освоили правильную технику упражнений. Они подходят для проработки нижней и верхней частей тела. По ее мнению, на стуле удобно выполнять вариации известных движений, а также специфичные упражнения.

Эксперт рекомендовала делать с помощью стула боковые скручивания, отжимания, подъемы тела на трицепс, а также болгарские выпады. Для выполнения последнего нужно встать спиной к стулу. Поставив правую ногу на пол недалеко от стула, нужно поставить верхнюю часть левой ноги на сиденье стула пальцами вниз. Далее, сгибая ноги в коленях, нужно опуститься в сплит-выпад, при котором правое колено образует угол 90 градусов, а левое колено должно парить над полом.

29 апреля журналисты Men Today назвали способ накачать пресс с помощью упражнения с полотенцем, которое нужно выполнять пять минут в день. Нужно согнуть ноги и локти под углом 90 градусов, подложив под поясницу полотенце. Далее необходимо соприкоснуться мизинцами обеих рук так, чтобы ладони были обращены к земле.

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      Анастасия Борисова
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