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13:47, 1 мая 2024Экономика

Производитель сигарет Winston и Camel объяснил решение остаться в России

Компания Japan Tobacco решила остаться в России, чтобы удовлетворить инвесторов

Фото: Юрий Белинский / ТАСС

Японский производитель сигарет Japan Tobacco International (JTI) сохранил бизнес в РФ, чтобы удовлетворить инвесторов. Так в разговоре с Financial Times решение остаться на российском рынке объяснил генеральный директор компании Масамичи Терабатаке.

Japan Tobacco производит сигареты брендов Winston, Camel, Sobranie, LD, Kiss, Play, «Тройка», «Донской табак». Отмечается, что это одна из крупнейших иностранных компаний, которые продолжают работать в России. У нее четыре завода, на которых трудятся более четырех тысяч сотрудников. По словам Терабатаке, на долю РФ приходится 20 процентов прибыли.

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Глава компании объяснил, что уход с российского рынка был бы нарушением фидуциарных обязательств перед инвесторами. «Если бы я сказал, что мы выходим из бизнеса, инвесторы могли бы столкнуться с риском потерь», — сказал Терабатаке. Он добавил, что это было чревато и судебными исками акционеров.

В результате Japan Tobacco изменила структуру российского бизнеса и цепочки поставок. Терабатаке не исключил продажу предприятий в РФ «в худшем случае», но пока, по его словам, такой необходимости нет.

Директор по корпоративным отношениям и коммуникациям «JTI Россия» Сергей Глушков говорил, что компания не хотела лишать потребителя продукта, к которому они привыкли. Однако производитель не стал привозить в РФ обновленные устройства для нагревания табака.

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      Мария Борисова
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