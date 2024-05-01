Протестующие в Грузии перекрыли дорогу в центре столицы

Протестующие в Грузии перекрыли дорогу у Дома юстиции в Тбилиси

Протестующие против закона об иноагентах в Грузии перекрыли дорогу у Дома юстиции в центре Тбилиси. Об этом сообщает «Интерфакс».

«После разгона спецназом акции протеста у здания грузинского парламента в Тбилиси часть демонстрантов переместилась на набережную и перекрыла автодорогу у Дома юстиции», — говорится в публикации.

Отмечается, что на проспекте Руставели рядом со зданием парламента в центре столицы также продолжились стычки демонстрантов с полицией.

Ранее стало известно, что в Тбилиси при разгоне митинга пострадали шесть полицейских. По сообщению пресс-службы ведомства, в результате насильственных действий участников акции сотрудники полиции получили тяжелые увечья.