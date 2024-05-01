Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:11, 1 мая 2024Бывший СССР

Протестующие в Грузии перекрыли дорогу в центре столицы

Протестующие в Грузии перекрыли дорогу у Дома юстиции в Тбилиси

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Протестующие против закона об иноагентах в Грузии перекрыли дорогу у Дома юстиции в центре Тбилиси. Об этом сообщает «Интерфакс».

«После разгона спецназом акции протеста у здания грузинского парламента в Тбилиси часть демонстрантов переместилась на набережную и перекрыла автодорогу у Дома юстиции», — говорится в публикации.

Отмечается, что на проспекте Руставели рядом со зданием парламента в центре столицы также продолжились стычки демонстрантов с полицией.

Ранее стало известно, что в Тбилиси при разгоне митинга пострадали шесть полицейских. По сообщению пресс-службы ведомства, в результате насильственных действий участников акции сотрудники полиции получили тяжелые увечья.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      В небе над Украиной заметили яркую вспышку без взрывов. Что это могло быть?

      Протестующие в Грузии перекрыли дорогу в центре столицы

      Британия допустила отправку китайских компонентов для БПЛА на Украину

      Командир «Ахмата» одним ножом откопал себя после атаки ВСУ

      Шесть полицейских пострадали при разгоне митинга в Тбилиси

      Сотрудники СБУ начали искать диверсантов в центре Киева

      Российский хоккеист возглавил список снайперов Кубка Стэнли

      Российский танк уничтожил замаскированные укрепления ВСУ

      Раскрыты детали атаки беспилотников на Воронежскую область

      Шойгу назвал условие для поддержания темпов наступления

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше