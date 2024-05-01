Российский офицер рассказал о 28 днях в окружении

Командир 1486-го Ленинградского полка Змей рассказал о 28 днях в окружении в ДНР

Командир второго мотострелкового батальона 1486-го Ленинградского полка с позывным Змей рассказал о 28 днях в окружении на Берховском водохранилище в Донецкой народной республике (ДНР). Интервью с ним публикует RT.

Российский офицер рассказал, что выстоять им помогла огневая поддержка сверху. «Постоянно велась по нам работа вражеской артиллерии. По нам работали и танки в том числе», — заявил он и уточнил, что противник был везде.

Собеседник телеканала отметил, что он получил ранения, и первая помощь ему была оказана прямо на месте. Змей добавил, что самые яркие эмоции он испытал, когда Российская армия уничтожила подразделение «Кракен». «Мы их не просто победили, мы их уничтожили, частично захватили в плен», — поделился он своими воспоминаниями.

Ранее сообщалось, что командир группы эвакуации спецназа «Ахмат» с позывным Кыпчак одним ножом откапывал себя после атаки ВСУ. Он рассказал, что около 14 часов пытался выбраться из-под завалов, чтобы быстрее выполнить эвакуацию раненых из своей группы.