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11:04, 1 мая 2024Бывший СССР

Сотрудники СБУ пришли с обысками к митрополиту УПЦ в Запорожье

Сотрудники СБУ пришли с обысками к митрополиту Запорожскому УПЦ Луке

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли с обысками к митрополиту Запорожскому и Мелитопольскому Украинской православной церкви (УПЦ) Луке. Об этом сообщает «Украинская правда».

По информации издания, оперативные мероприятия в доме у настоятеля проходят по делу об оправдании специальной военной операции и распространении пророссийской пропаганды. Отмечается, что епископ также критиковал гонения властей против православной церкви в Запорожье.

24 апреля сотрудники СБУ задержали митрополита Святогорского Арсения. Как сообщили в ведомстве, священник был якобы причастен к подрывной деятельности.

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      Глеб Палехов
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