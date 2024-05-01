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00:24, 1 мая 2024Экономика

У некоторых россиян выросла пенсия

У достигших 80 лет россиян с 1 мая выросли пенсии

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

С 1 мая у россиян, которым в апреле исполнилось 80 лет, выросли пенсии, напоминает газета «Известия».

Кроме того, увеличения фиксированной части на 100 процентов могут ждать пожилые люди, получившие I группу инвалидности. В 2024 году фиксированная часть пенсии составляет 8134 рубля и 88 копеек. Однако для тех, кто уже получил доплату после присвоения инвалидности, доплаты за возраст не предусмотрены. Доплата начисляется автоматически: никакое специальное заявление для этого подавать не нужно.

Ранее стало известно, что по итогам 2023 года пенсии по старости работающих россиян увеличились почти на 13 процентов в сравнении с показателем 2022-го — с 15,9 до 17,9 тысячи рублей. Социальные выплаты неработающих россиян за этот период времени выросли в меньше степени — на 8 процентов, с 21,8 до 23,5 тысячи рублей.

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      Платон Щукин
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