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05:17, 1 мая 2024Экономика

Названо условие закупок США урана у России до 2028 года

США сохранят право импорта урана из РФ до 2028 года при отсутствии альтернатив

Фото: Sergey Bulkin / Global Look Press

Вашингтон сохранит право импорта урана из России до 2028 года при отсутствии альтернатив. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на текст документа.

Принятый американским Сенатом законопроект оставляет Вашингтону право продолжать закупать российский уран до января 2028 года. Условием для продолжения закупок названо отсутствие альтернативных источников урана для поддержания работы реакторов в США. Кроме того, закупки должны отвечать национальным интересам американской стороны.

При этом власти могут отказаться от применения параграфа, разрешив импорт низкообогащенного урана.

Ранее стало известно, что Сенат США одобрил законопроект о запрете импорта российского урана. После принятия документа в верхней палате Конгресса США документ направляется на подпись президенту страны Джо Байдену.

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      Марина Совина
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