Уволенный из «Авангарда» тренер возглавил китайский клуб

Михаил Кравец стал главным тренером китайского клуба КХЛ «Куньлунь Ред Стар»

Михаил Кравец стал главным тренером клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь Ред Стар». Об этом сообщается на странице китайской команды во «ВКонтакте».

Контракт с 60-летним специалистом подписан на один год с возможностью пролонгации еще на один год. В клубе выразили надежду, что в штаб Кравца в качестве старшего тренера войдет Виктор Игнатьев.

Последним клубом Кравца был «Авангард». Из омской команды тренера уволили 19 марта во время серии плей-офф Кубка Гагарина с «Локомотивом». В итоге «Авангард» уступил в серии со счетом 3-4.

«Куньлунь» по итогам регулярного чемпионата сезона-2023/2024 занял девятое место в турнирной таблице Западной конференции и не смог квалифицироваться в плей-офф КХЛ.