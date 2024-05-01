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18:17, 1 мая 2024Спорт

Уволенный из «Авангарда» тренер возглавил китайский клуб

Михаил Кравец стал главным тренером китайского клуба КХЛ «Куньлунь Ред Стар»

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Михаил Кравец стал главным тренером клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь Ред Стар». Об этом сообщается на странице китайской команды во «ВКонтакте».

Контракт с 60-летним специалистом подписан на один год с возможностью пролонгации еще на один год. В клубе выразили надежду, что в штаб Кравца в качестве старшего тренера войдет Виктор Игнатьев.

Последним клубом Кравца был «Авангард». Из омской команды тренера уволили 19 марта во время серии плей-офф Кубка Гагарина с «Локомотивом». В итоге «Авангард» уступил в серии со счетом 3-4.

«Куньлунь» по итогам регулярного чемпионата сезона-2023/2024 занял девятое место в турнирной таблице Западной конференции и не смог квалифицироваться в плей-офф КХЛ.

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