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07:51, 1 мая 2024Бывший СССР

В небе над Украиной заметили яркую вспышку неизвестного происхождения

Над Украиной заметили вспышку неизвестного происхождения, это мог быть метеор
СюжетВзрывы в Киеве:

В небе над несколькими областями Украины заметили яркую вспышку неизвестного происхождения, об этом сообщил телеканал ТСН.

«В ночь на 1 мая 2024 года в небе над Днепропетровской и Харьковской областями была яркая вспышка. Вспышка была без взрывов», — говорится в материале. Вспышку также видели жители Полтавской, Сумской, подконтрольной Киеву части Запорожской области и, вероятно, в ряде других регионов.

Телеканал предположил, что источником вспышки могло быть космическое явление, например, полет метеора. Отмечается, что с большой долей вероятности свечение в небе не связано с ведением боевых действий на территории Украины. Официальной информации по поводу его происхождения не поступало.

В конце февраля бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) засняли на камеру бесшумный неопознанный летающий объект (НЛО) в форме диска. Украинские военные зафиксировали объект над линией фронта с помощью дрона Mavic. Заснявший видео аппарат находился на высоте более 150 метров над уровнем моря.

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      Варвара Кошечкина
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