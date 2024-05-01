Захарова сравнила прием в посольстве США с балом Сатаны из «Мастера и Маргариты»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила прием в посольстве США с балом Сатаны. Соответствующее интервью приводит Sputnik.

По ее словам, американские дипломаты приглашали писателя Михаила Булгакова на встречи. При этом она отметила, что некоторые детали, которые описаны в романе «Мастер и Маргарита» совпадают с реальными приемами в посольстве США того времени. Захарова уточнила, что в качестве развлечений гостям преподносились куры, попугаи и медведь. «На самом деле булгаковский бал Сатаны — это "калька с того, что он увидел в американском посольстве"», — заявила собеседница радиостанции.

Кроме того, Захарова рассказала, что прообразом Воланда из романа «Мастер и Маргарита» является посол США в СССР Уильям Буллит. «Если вы увидите фотографии американского посла и прочитаете о нем, вы поймете, что фигура Уильяма Буллита, которую нынешние поколения описывают как мистическую, тогда воспринималась именно так», — объяснила она и уточнила, что это исторически установленный факт.

Захарова также предложила пересмотреть преподнесение романа школьникам и студентам с другой стороны. «Почему-то от ребят, от школьников это как-то постоянно скрывается… Что это вещи взаимосвязанные, мы узнаем уже во взрослом состоянии, читая мемуары. А надо изначально об этом говорить», — заключила дипломат.

Ранее народный артист России Александр Галибин, сыгравший Мастера в сериале «Мастер и Маргарита» 2005 года, раскритиковал новую экранизацию романа Михаила Булгакова. Артист заявил, что режиссер картины Михаил Локшин исказил суть произведения.