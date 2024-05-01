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03:39, 1 мая 2024Бывший СССР

Житель Одессы раскрыл подробности о жизни в городе

The Economist заявил о страхе мужчин Одессы перед военкомами

Фото: Unsplash

Житель Одессы Владислав заявил, что мобилизационные мероприятия в городе отличаются особой жестокостью даже по украинским меркам. Об этом он сообщил в интервью британскому журналу The Economist.

Владислав раскрыл подробности о жизни в городе и подчеркнул, что мужчины Одессы живут в страхе перед военкомами. Мужчина лично застал один рад подобных рейдов. «По его словам, в Киеве взялись за Одессу с особым тщанием — городу спустили непомерно суровый план по призыву», — цитирует одессита издание.

По словам горожанина, военкомы часто прячутся возле остановок и досматривают автобусы в поисках мужчин. Только наиболее смелые из них пользуются общественным транспортом. Другой житель Одессы, бармен «Саша», рассказал, что опасается военкомов и дома, поскольку к нему в дверь могут постучать.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации в стране. Теперь военнообязанные должны явиться в военкоматы для обновления своих данных. В противном случае им грозят серьезные штрафы.

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      Марина Совина
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