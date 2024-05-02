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14:56, 2 мая 2024Россия

В России отреагировали на бессрочное размещение батальона армии США в Литве

Сенатор Карасин: бессрочное размещение батальона армии США в Литве настораживает

Фото: 2nd Lt. Gabriel Jenko / U.S. Army / Reuters

Информация о бессрочном размещении на территории Литвы батальона армии США настораживает, отметил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. На соответствующее заявление он отреагировал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что в Литве бессрочно будет размещен батальон армии США, который должен был покинуть страну в конце 2025 года. Об этом заявил министр обороны республики Лауринас Касчюнас. «В ходе встреч я ясно дал понять, что присутствие США в Литве необходимо, и вместе с НАТО, немецкой бригадой и национальными силами это именно та необходимая боевая мощь, которая может надежно сдерживать Россию», — добавил он.

Надежно сдерживать Россию могут только чувства дружбы и долгосрочного сотрудничества, и мы рекомендуем всем соседям ориентироваться именно на это, а не на присутствие иностранных войск, тем более натовского контингента, на долгосрочной основе

Григорий Карасинроссийский сенатор

Заявляя о бессрочности пребывания американского батальона в Литве, министр поторопился, предположил сенатор. Однако само по себе подобного рода заявление настораживает, обратил внимание он.

«Если наши соседи в Прибалтике хотят жить спокойной жизнью, надо развивать нормальные отношения с Российской Федерацией и нормально относиться к тем россиянам, которые в силу исторических причин проживают на их территории. Я имею в виду и русских, и украинцев, и белорусов по национальности, которые проживают на их территории. Вот это главный, что называется, принцип предсказуемости и безопасности. Все остальное — это игра в политику. Ей надо перестать заниматься, она только нервирует жителей собственной страны и всех окружающих», — поделился Карасин.

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24 апреля сообщалось, что власти Литвы приняли резолюцию, которая разрешает повысить допустимое количество персонала на учениях. Власти страны сообщили о планах провести крупнейшие в истории республики учения Baltic Operations 2024 (BALTOPS) с участием до 10 тысяч военнослужащих из США и стран Европы.

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