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13:51, 2 мая 2024Ценности

Бузова описала новую стрижку фразой «даже не нужно было ни с кем расставаться»

Фото: @buzova86

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова кардинально сменила имидж и показала результат фанатам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 38-летняя знаменитость запечатлена в вязаном платье песочного цвета, сидящей в парикмахерском кресле и демонстрирующей на камеру свое преображение. Видно, что исполнительница сделала короткую стрижку и немного осветлила пряди.

В описании к посту артистка оценила свою обновленную прическу следующей фразой: «Кстати, я легко решилась на каре. И даже не нужно было ни с кем расставаться».

В феврале Ольга Бузова похвасталась подарками на день рождения. Тогда певица запечатлела распаковку роскошных презентов на камеру. Среди подарков оказались полка для виниловых пластинок, украшения для выступлений, тренажер, голубая шуба, а также духи французского бренда Ex Nihilo и серьги люксовой марки Dior.

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      Мария Винар
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